Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Sampdoria: "Abbiamo fatto un primo tempo molto bello, si vedeva che ci divertivamo e avevamo fiducia, abbiamo messo in difficoltà la Sampdoria che ha anche cambiato modulo. Abbiamo preso due gol da polli, sono errori che dobbiamo evitare, dobbiamo essere più sporchi a volte, a costo di essere meno belli. Siamo sulla strada giusta, stanno arrivando i risultati e questo pareggio alla fine è una botta morale importante."



Valeva la pena aspettare così tanto per il tuo primo gol?

"Mi stavo preoccupando perché almeno un gol all'anno l'ho sempre fatto fin da inizio carriera. L'importante era fare punti in questo periodo, abbiamo preso un ritmo importante, stiamo lavorando per questa salvezza."



Si è visto anche qualche accorgimento differente in campo:

"La squadra ha qualità, giocatori che hanno il senso del calcio, mi spiace per Di Francesco, perché nelle ultime partite non meritavamo nemmeno di perdere. Le prestazioni erano buone ma non raccoglievamo niente. Ora stiamo facendo punti e stiamo facendo un lavoro importante, applicando una filosofia un po' diversa che in questo momento sta pagando".