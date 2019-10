Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta dai sardi per 2-0 contro la Spal: "​La classifica non conta, il campionato è lungo. Sono contento per il gol, penso che stiamo facendo un grande campionato. Chi avrebbe detto che il Cagliari sarebbe stato lì oggi? Bisogna però restare con i piedi per terra, prima ci salviamo e prima possiamo sognare. Abbiamo concesso solo un calcio piazzato alla SPAL, dai primi minuti li abbiamo pressati alti, li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo fatto bene il pressing alto”.



SU VERETOUT - “Ho sempre detto che era un giocatore forte, quando ci ho giocato contro è stato sempre difficile, gli auguro il meglio perché ha la personalità per fare bene alla Roma”.



SU CONTE - “Ha la febbre? E che ci posso fare?”



SUL CAGLIARI - “Bisogna combattere per i punti, poi aumentando la qualità di squadra si vede anche un gioco abbastanza fluido. Stiamo facendo un buon campionato e dobbiamo continuare così”.