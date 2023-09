Nahitan Nandez si è riconquistato un posto in nazionale con Bielsa. Il centrocampista uruguaiano (classe 1995 ex Boca) è in scadenza di contratto a giugno 2024 e il dialogo per un eventuale rinnovo fin qui non ha portato a una fumata bianca. Così dal prossimo gennaio potrà accordarsi con altre squadre, se il Cagliari non troverà una quadra che venga accettata dal giocatore e soprattutto dal suo entourage, che in più di un'occasione ha spinto per una partenza dalla Sardegna come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Il Cagliari non vorrebbe perderlo a parametro zero, anche perché si tratta di uno degli uomini chiave e del giocatore più costoso nella storia della società (18 milioni di euro). Ma fin qui la politica del taglio degli stipendi non si è spostata con le richieste del suo agente Pablo Bentancur.