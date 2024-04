Cagliari, Nandez e Deiola saltano l'Inter: il motivo

34 minuti fa



Assenze importanti per il Cagliari di Claudio Ranieri, in vista della sfida contro l’Inter, valida per la 32esima giornata di Serie A. Durante il match contro l’Atalanta, infatti, Deiola e Nandez sono stati ammoniti nel corso del secondo tempo della partita dell’Unipol Domus. I giocatori dei sardi erano diffidati e, dunque, salteranno la prossima partita di campionato, un incontro di estrema importanza nella corsa salvezza degli isolani.