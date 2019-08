L'ottimismo del presidente Tommaso Giulini si è trasformato in realtà. Il Cagliari ha chiuso l'acquisto dal Boca Juniors del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez.



Una trattativa lunghissima, iniziata addirittura ad inizio giugno e conclusasi positivamente con l'accelerata dell'ultim'ora tanto che, come riportato da Sky Sport il giocatore si è imbarcato questa sera in Argentina e domani arriverà in Italia per firmare con il club sardo.