Nahitan Nandez non figura nell'elenco dei convocati del Cagliari per la partita di Coppa Italia contro il Pisa di domani. Il giocatore uruguaiano, che è in rottura col club dopo aver raggiunto un accordo verbale con l'Inter a aver rifiutato di partecipare all'ultima amichevole contro il Maiorca, è stato escluso per questioni legate al mercato. Resta alta la tensione col presidente rossoblù Tommaso Giulini.