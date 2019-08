Prime parole da giocatore del Cagliari per Nahitan Nandez, presentato oggi in conferenza stampa: "L'addio al Boca? Ho avuto la possibilità di parlare e salutare De Rossi, mi ha detto che sarei venuto in un campionato competitivo e in una bella città, ora l'ho toccato con mano in prima persona".



SULLA TRATTATIVA - "Sono stato da subito ottimista e positivo per l'arrivo a Cagliari. Da domani conoscerò i compagni e parlerò con loro. Ho avuto tante richieste, ma con il mio entourage abbiamo scelto il Cagliari. La squadra è buona, perché non provare a sognare?".



SUL NUMERO - "Ho scelto la maglia numero 18, era il mio primo nome".



SULLA SUA CONDIZIONE - "Mi sento pronto, fino a poche settimane fa ho giocato la Libertadores. Ora voglio integrarmi in squadra per essere pronto".



SUI RUOLI - "A centrocampo posso ricoprire diversi ruoli. Nel Boca giocavo da interno, in Nazionale da esterno. Ho molta forza e grinta".



SE HA PARLATO CON TABAREZ - "Sì, ascolto i suoi consigli. Mi ha parlato della squadra e della città".



SULLA BOBONERA - "Porterò sempre con me la loro passione e il loro tifo. Non ho ancora giocato qui, ma sono stato accolto in maniera incredibile, non mi aspettavo questa passione".



SUI CONNAZIONALI PREDECESSORI - "So che in tanti qui hanno fatto bene. Anche io voglio essere ricordato dai tifosi".



SUGLI OBIETTIVI - "L'obiettivo è la salvezza, ma i compagni sono forti. Questo alza l'asticella, vogliamo essere una squadra difficile da affrontare".