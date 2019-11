Il Cagliari si è ritrovato quest'oggi ad Asseminello per una doppia seduta di allenamento. Prosegue così la preparazione alla sfida di Lecce, domenica alle 20.30, posticipo della tredicesima giornata di campionato.



Mattinata in palestra, con i lavori di forza personalizzati e le esercitazioni sulla reattività con le luci. Nel pomeriggio tutti in campo, prima per la fase di mobilità con la palla e poi per una lunga parte tattica. Gruppo inizialmente diviso, con i difensori impegnati sul perfezionamento della linea difensiva, centrocampisti e attaccanti impegnati nelle combinazioni offensive. Spazio quindi ad attacco alla difesa su due metà campo alternate. Chiusura con una serie di partitelle a pressione.



Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Marko Rog e Robin Olsen. Valter Birsa e Nahitan Nàndez hanno lavorato parzialmente in gruppo. Luca Ceppitelli e Luca Pellegrini hanno svolto un programma personalizzato. Il prossimo allenamento è previsto per domattina.