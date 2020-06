Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato al sito ufficiale dei sardi: "Sarebbe bello giocare sempre col Torino. Abbiamo ottenuto una vittoria davvero pesante, stiamo bene e siamo un gruppo meraviglioso, in campo finalmente si sta vedendo pienamente. Siamo contenti e vogliamo continuare su questa strada".



SULL'INTESA CON ROG - "Marko è un grande giocatore, ha notevoli qualità. Ci troviamo bene nel giocare insieme a centrocampo, credo che il gioco della squadra benefici di questo e del giusto atteggiamento di tutti quelli che vengono chiamati in causa".



SU ZENGA - "Lavoriamo da poco tempo col mister, è arrivato con entusiasmo e portando la sua competenza e personalità. Ci sta trasmettendo fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi".



SULLE AMBIZIONI DELLA SQUADRA - "Sono sempre stato molto entusiasta e carico di questo progetto. Qui sto bene e sono felice. Gioco in un campionato molto difficile, che richiede tanto sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo rimanere compatti e focalizzati sui nostri obiettivi, che sono ambiziosi".