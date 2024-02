Cagliari-Napoli, la MOVIOLA LIVE: tensione Osimhen-Mina, annullato l'autogol di Rrahmani

Il Napoli affronta il Cagliari all'Unipol Domus nella sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Analizziamo tutti gli episodi da moviola e le decisioni arbitrali più importanti.



CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00



PAIRETTO



ROSSI L. – MASTRODONATO



IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO



37' - Ammonito Lapadula per una sbracciata su Juan Jesus.



32' - ANNULLATO UN GOL AL CAGLIARI! Rrahmani mette in rete un autogol su colpo di testa in area. La posizione di Lapadula è però cruciale, perché disturba l'avversario in fuorigioco attivo. Pairetto, richiamato all'on field review, annulla la rete.



25' - Raspadori entra in area e si mette tra Mina e la palla. Il difensore del Cagliari con esperienza lo sbilancia con un'ancata: Raspadori va giù, ma non c'è niente. Il contatto è regolare.



4' - Yerry Mina e Victor Osimhen ingaggiano un duello fisico, il difensore "strizza" letteralmente un capezzolo all'attaccante che si infuria e si divincola. Pairetto interviene a placare gli animi, nessun cartellino.