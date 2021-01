IL TABELLINO

Chiuso male quel maledetto anno che è passato,. Gioco, gol, serenità di mente e successo senza ombre, quello azzurro a Cagliari. Tre punti che gli riconsegnano pure un quarto posto che, anche se è troppo presto, è vero, è comunque zona. Quattro gol, due dei quali di, volto e piede del successo.Buon per Gattuso, il quale allontana dalla sua panchina quei mezzi fantasmi comparsi dalle parti sue. Non così per Di Francesco, che, invece, non riesce più a dare una mossa seria alla sua classifica.Torna a quattro dietro e due in mezzo al campo e nei tre alle spalle dici mettea sinistra e(alla prima da titolare) a destra. Praticamente quattro uomini d’attacco là davanti a differenza del passato, quando proprio sulla destra quasi sempre c’è stato un mediano. E probabilmente l’intenzione è buona. Lascia intendere, infatti, Di Francesco, di non voler concedere troppo campo a Mario Rui per tenere, se possibile, il Napoli più basso.E’ un Napoli assai attento, concentrato, molto determinato, insomma, quello che gonfia subito il petto in terra sarda. E’ che Gattusoa Di Francesco, avrebbe dettocol solito sorriso irriverente. Infatti, il Napoli a Cagliari ci arriva pure lui audace, ardito, faccia tosta.Insomma, chi più ne ha più ne metta di giocatori d’offesa, in questa partita. Ma si capisce subito che il conto non è pari.. E così il Napoli prende subito in mano la partita. Come gioco, come palleggio, come disegno tattico, come voglia di vincere, finalmente, dopo due sconfitte ed un pareggioQuattro tentativi in meno d’un quarto d’ora, conche replica bene ae Fabian, mentre Lozano e Insigne, seppure di poco, sbagliano la mira. Ha facilità di gioco, il Napoli. Ha idee e fa valere la propria maggiore confidenza col pallone, anche se tirando da fuori mortifica non poco le attese di Petagna.Fuoco di paglia, però. Anzi: il prologo del gol del Napoli, con Zielinski - il migliore in campo - che chiude con un bel sinistro (25’) un’azione cominciata da Di Lorenzo e rifinita da. Un vantaggio più che meritato. Limpido. Senza possibilità di recriminazioni da parte del Cagliari che dalle parti di Ospina ci arriva solo quandotenta il “suicidio” regalando palla aal limite dell’area. Il sinistro del giovanotto è forte, ma prende la parte sbagliata della rete: quella esterna. Poi ancora Napoli, che il raddoppio lo sfiora proprio col suo centrale di difesa invitato al gol da Insigne.(orfano di Koulibaly e Mertens, oltre che del nigeriano gaudente e senza mascherina), è il non essere riuscito a chiudere la partita già nel primo tempo.Perché, si sa, il pallone sa essere anche traditore. E infatti, sostituito Pereiro (evanescente) col giovane francese Tramoni, il Cagliari pareggia. Un lampo. Un caso, se si vuole, ma cert’è Joao Pedro 60’) resiste ae da tre o quattro metri di destro frega. Sorprendente, il pareggio sardo.. E mentre ci si chiede come e se reagirà la squadra di Gattuso, la risposta arriva dal campo immediatamente.. Due minuti soltanto e il Napoli rimette ordine nella sua domenica inopinatamente messa a rischio.E non finiscono qui i guai del Cagliari. Perché di lì a pocoaffonda Lozano e, già ammonito, prende inevitabilmente la via dello spogliatoio. Sotto di un gol e sotto di un uomo, a Di Francesco non resta che tirar viae mettere al suo posto un terzino,, nella speranza che difendendo meglio il suo Cagliari possa poi, chissà come, trovare un altro gol. Che arriva, certo, ma, dopo tre o quattro tentativi, è firmato da Lozano. Uno a tre a un quarto d’ora dalla fine e Cagliari provato. Magari anche un po’ avvilito, davanti a un Napoli che invece gioca sul velluto. Anche quando Zielinski lascia il posto ae Petagna a, mentre Pavoletti sostituisce Simeone e, Di Francesco. Il primo pallone che il ventenne Caligara tocca, infatti, lo tocca con un braccio ed è rigore per la felicità di, il quale mette pure il proprio nome della lista dei bomber di giornata.Il gol numero 96 che gli permette di superare Careca e di attaccare il settimo posto di Altafini nella classifica dei bomber azzurri d’ogni tempo.Cagliari-Napoli 1-4 (primo tempo 0-1)Marcatori: 25' p.t & 17' s.t Zielinski (N), 15' s.t Joao Pedro (C), 30' s.t Lozano (N)Assist: 25' p.t Petagna (N), 17' s.t Di Lorenzo (N)Cagliari (4-2-3-1):Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro (11' s.t Tramoni), Joao Pedro (38' s.t Caligara), Sottil (23' s.t Tripaldelli); Simeone (38' s.t Pavoletti). All. Di FrancescoNapoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (41' s.t Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui (41' s.t Ghoulam); Bakayoko (41' s.t Lobotka), Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski (32' s.t Elmas); Insigne; Petagna (32' s.t Politano). All. GattusoArbitro: Gianluca Manganiello di PineroloAmmoniti: 30' p.t Lykogiannis (C), 8' s.t Sottil (C), 26' s.t Zielinski (N), 41' s.t Insigne (N)Espulsi: 20' s.t Lykogiannis (C)