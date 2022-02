Dopo il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Napoli ci sono stati dei disordini fuori dalla Sardegna Arena. Per circa 10/15 minuti ci sono stati scontri tra un gruppo di tifosi e la Polizia, che è intervenuta per evitare che la situazione peggiorasse. Qualche urla, molto spavento e cariche delle forze dell’ordine, appena fuori dallo stadio.