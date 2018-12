Momenti di assoluta tensione prima del match di Serie A tra Cagliari e Napoli, a Capoterra, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo sardo: trenta ultras del Cagliari hanno cercato di entrare nella residenza del Sole per aggredire i sostenitori del Napoli, sull'episodio sta indagando la Questura del capoluogo sardo.



I FATTI - I "tifosi" hanno provato a entrare nel residence dove alloggiavano i supporter del Napoli armati di mazze e catene per cercare il corpo a corpo con i napoletani, che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine: sono subito arrivate un paio di volanti, ma il gruppo d’assalto ha avuto il tempo per distruggere tutto quanto era alla sua portata.