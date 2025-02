Cagliari, Nicola: "Buon atteggiamento nel secondo tempo, ma dobbiamo riconoscere le qualità. La Juventus..."

, allenatore del, ha analizzato la sconfitta contro lain casa, all’Unipol Domus, per 1-0 firmata dal gol di Dusan Vlahovic. Il tecnico è intervenuto in collegamento con DAZN.“La volontà è di avere un atteggiamento sempre come il secondo tempo, ma bisogna riconoscere che le qualità in campo non ti permettono di fare sempre due tempi come il secondo, dove siamo stati più propositivi e creativi, ma ci siamo anche impegnati molto per non subire attacchi agli spazi e ripartenze pericolose. La partita era stata costruita per avere densità nel primo tempo, non siamo riusciti a fare bene le scalate per portare la giusta pressione, arrivavamo sempre in ritardo, poi il gol subito, da una situazione che conoscevamo, la Juventus diventa pericolosa quando recupera palla, ci ha condizionato per un po’. Nel secondo tempo avevamo già la consapevolezza di apportare modifiche. Il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare, dobbiamo migliorare nel trovare la giusta copertura senza perdere la voglia di proporre”.“Io non so se sono esperto. Nella mia testa cerco sempre di proporre il giusto modello di gioco per i giocatori a disposizione e per l’obiettivo da perseguire, questa salvezza è particolarmente impegnativa perché ci sono diverse squadre coinvolte. Lo spazio tra perdere 1-0, pareggiare o perdere 4-0 è molto piccolo. Noi dobbiamo avere rispetto degli avversari, ma mai rinunciare a proporre. In altre situazioni potevano farci gol loro, in alcune noi, ma l’importante è non prendere reti per nostri demeriti”.