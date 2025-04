Cagliari, Nicola: "Estasiato da Pavoletti. Il bimbo in lacrime..."

Getty Images

, allenatore del, parla a Sky Sport dopo la vittoria in trasferta contro il Verona: "Oggi abbiamo fatto un bel passo verso la salvezza, ma ora terminiamo l'opera. Io oggi sono veramente estasiato da Pavoletti, per lo spirito, la qualità, la continuità con cui ha giocato. Il Cagliari ha giovani interessanti, ma anche dei calciatori più esperti che sono da seguire. Sono contento che Leonardo abbia potuto dimostrare tutto il suo valore. Stesso discorso per Deiola. Sono contento per i ragazzi perché soprattutto so da dove nasce questa vittoria".

Nicola prosegue: "Stasera i ragazzi sono stati qualitativi, pratici, essenziali quando dovevano. Dobbiamo confermare questa prestazione, aumentando la voglia di proporre. Sapevamo che il Verona è una squadra molto fisica e diretta nel gioco. Siamo stati bravi ad abbassare e alzare le altezze di campo. Sono contento soprattutto per i ragazzi".L'immagine del bimbo in lacrime dopo il goal di Pavoletti: "Il primo anno che sono a rappresentare questi tifosi e vi assicuro che sono straordinari, hanno una grandissima passione, dovunque andiamo c'è una folta rappresentanza. Tutti i tifosi del Cagliari sono di Cagliari e si sentono di Cagliari, ma sarebbe riduttivo. Il tifoso del Cagliari ha una sua consapevolezza legata alla Sardegna. Noi abbiamo seguito ovunque, ci fanno sentire sempre a casa".