Cagliari, Nicola: "Luvumbo convocato contro il Parma. Coman? Interessante, ci dà soluzioni diverse"

Iltorna in campo e nella 24esima giornata di Serie A affronta ilin in delicato scontro diretto per la salvezza.Alla vigilia della partita, il tecnico dei sardiha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "E' una partita importante tra due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Sarà importante essere convinti delle proprie qualità, faremo quello che abbiamo in mente di fare".- "E' un giocatore dotato tecnicamente. Fisicamente è a posto, voglioso, desideroso. E' un esterno d'attacco che può giocare anche al centro. Domani verrà con noi, speriamo di potergli dare minutaggio".

- "Il Parma dimostra di avere un'identità, brava in ripartenza. Hanno Djuric, molto bravo di testa e a far inserire i centrocampisti. Amano giocare sulle fasce per convergere nel tiro in porta. A centrocampo ha ottimi elementi che amano giocare, ma che sa anche rintanarsi".- "Non chiudo a nessuno, questa squadra - e lo ha espresso pure il direttore qualche giorno fa - è stata costruita per giocare in questa maniera. Kingstone deve ancora lavorare per fare la seconda punta, deve costruirsi uno status di gioco. E lo sta facendo, ci mette sempre l'anima. Prati è un giocatore che mi piace, ma avendo cinque centrocampisti devo fare delle scelte. Passando a tre magari posso dargli maggior minutaggio. Starà a loro sfruttare le occasioni".

- "Zappa è uno di quegli elementi che sta patendo la stanchezza, ma ha affrontato due giocatori come Karamoh e Zaccagni. Il suo lo fa sempre, non deve perdere la continuità acquisita. Penso che il direttore sportivo Bonato abbia fatto una disamina coerente, si è fatto ciò che si poteva. Abbiamo scremato la rosa, lasciato partire chi desiderava più spazio. Ho in rosa il sostituto di Zappa che è Zortea".- "Lo porterò con noi tra i convocati, voglio che respiri l'aria della partita".- "Non dobbiamo vivere male l'errore, abbiamo bisogno di capire subito come riparare, senza carichi emotivi inutili. L'equilibrio è importante, e grazie a questo si possono raggiungere gli obiettivi. Chi concorre per la salvezza sa che dovrà soffrire".

- "Quali insidie nasconde la partita? Quando lotti per la salvezza sai che dovrai fare i conti con queste situazioni. Il Parma gioca bene, ama fare bel gioco, ma non raccoglie sempre. Dovremo essere bravi a fare il nostro perché è un avversario che lascia degli spazi".- "C'è un gruppo che è stato costantemente impiegato e nel quale chiediamo ciecamente. Poi c'era qualcuno che trovava poco spazio o che era in scadenza ed è stato ceduto. Credo che in alcuni ruoli eravamo corti, ma l'arrivo di Coman ci dà soluzioni diverse. Lo stesso Zortea può essere impiegato anche da terzino, noi abbiamo alternative con caratteristiche diverse. Piccoli sta facendo quello che ci aspettavamo da lui e credo possa fare ancora meglio. Ci sono giocatori importanti come Pavoletti, Viola e Deiola che hanno appartenenza e sono competitivi e bisogna riconoscergli il giusto ruolo. Cercheremo di utilizzare i giocatori che abbiamo a disposizione, sperimentando, ma si è fatta una valutazione rispetto alla coerenza perché ci sono dei parametri da rispettare e quindi far crescere giocatori come Kingstone, senza mettergli fretta".

- "E' sempre importante. Mi esalto quando otteniamo un risultato, specie quando abbiamo avuto modo di ribaltarlo, come è accaduto. Indubbiamente in questo stadio il pubblico fa la differenza: Cagliari è una realtà unica, una squadra che rappresenta un intero popolo".