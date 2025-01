Cagliari, Nicola: "Mina sempre corretto, non è un provocatore. Luvumbo ancora fuori"

Getty Images

Ilfa visita alnell'anticipo che apre la 22esima giornata della Serie A 2024/25.Alla vigilia della partita allo Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico dei rossoblùè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Luvumbo è ancora fuori, ma sta facendo progressi: spero in qualche settimana di averlo a disposizione".- "Squadra qualitativa, preparata e che gioca un calcio propositivo. Dovremo avere la capacità di essere coraggiosi. Conosco lo stadio, dovremo essere resilienti nella capacità di adattamento alle fasi finali di gioco e all'ambiente".

- "Non mi occupo delle questioni altrui. Noi dovremo essere concentrati ed esprimere noi stessi. E' una tappa del nostro percorso di crescita, importante".- "Cinque giorni sono sufficienti per recuperare, ma abbiamo la possibilità di poter contare su una rosa ampia".- "Faccio fatica a rispondere a domande del genere. Segnare 4 gol non può che far piacere, ma non può bastare per montare la testa ai ragazzi. Anzi, deve spingerci a migliorare e a pensare partita dopo partita. Non dobbiamo vivere di picchi, ma di equilibrio".

- "Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, a parte un po' di lentezza nel manovrare, mentre con i cambi siamo riusciti a migliorare il profilo di gioco. Già nel primo tempo però avremmo meritato il vantaggio. Per quanto riguarda la formazione, anzitutto, dico che domani giocherà Caprile, per il resto sappiate che non mi sbilancio. I tifosi sono importanti e ci danno una grande mano, daremo perciò tutti noi stessi".- "Penso abbia cambiato il sistema di difendere, sa giocare con il 4-2-3-1, o con il 3-5-2. Ripeto, è una squadra competitiva".

- "Tutte le squadre cercano di avere continuità. Non è facile, specie per chi lotta nelle zone basse della classifica. Per colmare il gap serve maggiore energia mentale: dobbiamo capire di poter essere competitivi anche con squadre di maggior livello".- "Ero emozionato. Ho parlato con tre persone divertenti, persone che non ti insegnano solo in campo ma anche fuori. E' sempre un piacere parlare con queste persone, chiedere consigli che metto sempre nel taschino. Hanno grande dignità e sanno sdrammatizzare certi eventi come il ricordo della morte di Riva di ieri".

- "Quanto è importante la loro partecipazione? Più ne abbiamo, meglio è. Ci si sente maggiormente all'interno del team, e spero che altri possano partecipare a questa gioia".- "Ci sono le persone deputate a questo. Sono fiducioso nel loro operato. La mia squadra ha dei valori e sono contento di quello che ho. Chi arriverà dovrà capire in che posto sta arrivando. Questa maglia è una seconda pelle".- "Non mi piace quando lo si identifica come un provocatore. Io voglio circondarmi di dati, le critiche mi interessano poco. Per indole ilo voglio dai miei difensori aggressività e lealtà. Mina non ha mai avuto una condotta scorretta, i due rossi provocati sono stati legittimi: se lo facessero i miei vorrei la giusta punizione. Mina è un professionista che accetta lo scontro fisico, qualcuno non lo accetta ed ha reazioni non corrette. Lui corretto lo è sempre stato e voglio che continui così".

- "Il ragazzo era indietro di preparazione, pur avendo giocato con continuità. Gli mancava trovare le sue dinamiche. Non ha un grande passato alle spalle, ma è un giocatore molto importante. Sapeva di dover trovare la scintilla. Ora che l'ha trovata toccherà a lui essere più continuo e giocare con più leggerezza".