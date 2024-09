Cagliari, Nicola: "Risultato bugiardo. Pochi gol? Voglio vedere chi avrà i nostri numeri contro questo Napoli"

Getty Images

allenatore del, Davide Nicola, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta pesantissima subita in casa per 4-0 contro il Napoli. Il risultato è ampio, ma non certifica quanto fatto dai sardi per oltre 65 minuti."Certo, vedendo il risultato si può pensare che il Cagliari non ha fatto nulla. In realtà non è così, per 65' abbiamo giocato bene ed il gol dello 0-2 lo abbiamo preso in un momento buono per noi. Poi diventa tutto molto più difficile, c'è da mantenere gli equilibri poi"."Da una parte sono molto soddisfatto, perchè vedo che la squadra sta iniziando a fare ciò che alleniamo, dall'altra ci rendiamo conto che dobbiamo curare cali di attenzione e di ingenuità. Però non posso rimproverare tanto i ragazzi, non voglio cali di concetrazione. Serve coraggio".

"Noi abbiamo fatto una scelta sul mercato, vertevano sulla possibilità di ingaggiare giocatori con numeri diversi. Se ci sono giovani che devono crescere, c'è bisogno di pazienza, senza nè esaltarli nè deprimerli. C'è un percorso di crescita da fare e la squadra cerca di difendere con coraggio"."Paghiamo diverse cose, c'è da migliorare ma diventa difficile guardando la partita pensare che non abbiamo segnato"."Voglio vedere chi produrrà i nostri numeri contro il Napoli, loro sono una squadra di livello e qualità, ma il Cagliari ha fatto quello che doveva fare. Credo ciecamente in questa squadra, non mollo proprio nulla".

"Sono i miei dei giocatori offensivi che possono giocare in più ruoli, come Piccoli che mette tanto impegno. Luvumbo è una seconda punta, un'ala con vocazione al sacrificio. Gaetano è un trequartista da ultimo passaggio e da gol ma è arrivvato da poco. C'è la possibilità di gicoare così, anche in futuro. Sono convinto che la quadra sia questa".