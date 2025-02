Getty Images

, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria degli isolani sul Parma, nella gara valevole per la 24esima giornata di Serie A. Tre punti importantissimi per i rossoblù, che occupano momentaneamente la 14esima posizione in classifica.- "Sono contento per loro perchè vedo come lavorano. Quando vinci contro una avversario così ti da coraggio. Nel corso del campionato è importante cercare punti contro chiunque, non solo contro le concorrenti. Credo altresì che questa squadra abbia sempre dimostrato la consapevolezza e l'umiltà di capire che deve giocarsi la gara contro chiunque" ha spiegato il tecnico dei rossoblù.

- "Coman?Ha giocato l'ultima partita un mese fa, ed ha avuto bisogno di un pizzico di riatletizzazione. Oggi sono contento perchè questa squadra dimostra di avere un'identità precisa" ha poi detto l'allenatore sul nuovo arrivato, subito decisivo con il gol del momentaneo 2-0.