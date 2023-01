Nome nuovo per l'attacco del Cagliari. Il club sardo ha infatti messo nel mirino Ole Saeter, classe '96 in scadenza di contratto con il Rosenborg. Secondo quanto riferito da TV2, il Cagliari ha già presentato una prima offerta di circa 900 mila euro per il suo cartellino ma i norvegesi attendono un rilancio sino ai 1,3 milioni di euro.