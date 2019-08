Nuovo allenamento questa mattina per il Cagliari al Centro sportivo di Assemini.



Dopo l’attivazione e una serie di torelli, la squadra è stata impegnata in un circuito di agilità: a seguire esercitazioni degli sviluppi della fase difensiva. In chiusura di seduta, partitelle a metà campo.



Personalizzato per Bradaric, Castro, Despodov, Pajac e Ragatzu.



Nel pomeriggio i rossoblù partiranno alla volta di Istanbul, dove domani sera all’Ulker Stadium affronteranno il Fenerbahçe in un nuovo test amichevole (ore 19.30 italiane).