Dopo Rog, ufficializzato, in attesa di Nandez, in campo nella notte col Boca Juniors, il Cagliari ora vuole stringere per Defrel. Come scrive il Corriere dello Sport, il club sardo e la Roma sono vicini alla fumata bianca: 12 milioni di euro ai giallorossi, col giocatore lusingato dal lungo corteggiamento di Giulini.