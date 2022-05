Nuova idea in casa Cagliari per l'allenatore della prossima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, c'è anche Gabriele Cioffi, che nei giorni scorsi ha salutato definitivamente l'Udinese, tra le ipotesi per la panchina dei rossoblù, che però dovranno fare i conti con la concorrenza del Verona. Intanto, attraverso un comunicato, i club sardi hanno smentito categoricamente "la fondatezza di quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione circa la presunta trattativa in essere per la cessione del Club a una holding internazionale denominata Citic Holding IF Group LLC".