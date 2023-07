Ufficializzato l'arrivo di Ibrahim Sulemana dall'Hellas Verona, il Cagliari prevede in settimana un nuovo contatto con la SPAL per Matteo Prati. Sul giocatore - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - ci sono anche altre squadre come ad esempio Genoa e Sampdoria, ma il presidente dei sardi Tommaso Giulini sta studiando una strategia per battere la concorrenza e aggiudicarsi il giovane talento.