Il Cagliari ha avviato una collaborazione con la provincia di Xiapu: l’obiettivo è creare un’academy in Cina con una strategia di espansione del marchio all’estero cercando di infilarsi in quelle nicchie lasciate libere dai top club mondiali.



Il prossimo step sarà il nuovo stadio da 25mila posti, estendibile fino a 30mila. Qualche intoppo c’è stato. Il club si aspetta ora l’ok rapido del Comune sul piano guida del quartiere Sant’Elia, dove sorgerà l’impianto, in modo da procedere alla progettazione definitiva. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ci vorranno almeno 3 anni e mezzo per avere lo stadio pronto.