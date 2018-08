Come svela Sky Sport, il Cagliari tratta con la Sampdoria Maxime Leverbe, difensore francese classe ‘97. Lo scorso anno in prestito a Olbia, dove il club sardo avrà avuto l’opportunità di vedere da vicino il calciatore di proprietà doriana, decidendo di riportarlo in Sardegna. Nel caso in cui l'operazione si sbloccasse tra Cagliari e Sampdoria, il difensore dovrebbe essere girato ancora in prestito ad Olbia.