Nahitan Nandez oggi si è allenato con il Cagliari, lo si apprende dal report del club rossoblù:



Seduta pomeridiana per il Cagliari di nuovo al lavoro al Centro sportivo di Assemini: è iniziata la settimana che porterà i rossoblù al primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia contro il Pisa in programma sabato 14 agosto all’Unipol Domus (biglietti in vendita da martedì mattina).



L’allenamento odierno è cominciato in palestra con degli esercizi di attivazione, a seguire la squadra si è trasferita in campo per lavorare in due gruppi: focus, in base ai ruoli, su possesso palla e sviluppi offensivi. Poi una partita a tema giocata su campo ridotto. I calciatori più impiegati nell'amichevole di sabato hanno chiuso la sessione con un lavoro aerobico; gli altri si sono dedicati a delle situazioni di due contro due e tre contro tre. Si sono allenati con la squadra Diego Farias e Nahitan Nandez.



Domani nuovo allenamento, fissato al mattino.