Il portiere del Cagliari Robin Olsen ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nessuna rivincita. A Roma era la mia prima stagione in Italia. Ora ho buone sensazioni e sono in buone condizioni”. Sull'esperienza in giallorosso: Non mi imputo alcun errore in particolare, non penso più alla scorsa stagione. Un ritorno in giallorosso? Sono un giocatore della Roma, non si può mai sapere nel calcio. Sono in prestito ma al momento sto bene qui al Cagliari, gioco e il mio credo è pensare partita dopo partita, continuare a migliorare qui