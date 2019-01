Come riporta il sito ufficiale del Cagliari, il calciatore Ragnar Klavan si è sottoposto questa mattina presso l’ospedale “Santa Maria” di Porto a intervento chirurgico per tendinopatia achillea sinistra. L’operazione, eseguita dal Prof. Cornelis van Dijk per via endoscopica mini invasiva, è perfettamente riuscita. Il difensore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione, tempi di recupero da valutare.