Gaetano Oristanio, attaccante del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radiolina:



"Qui mi trovo molto, molto bene. Abbiamo una grande sintonia ed il gruppo è fantastico. Sapevo che qui esisteva una città che si chiama quasi come me. Per anni qualcuno confondeva. L'esperienza all'estero? All'età di 13 anni sono andato a Milano, non è stato facile, ma ringrazio tantissimo la mia famiglia per il sostegno. Una volta uscito dalla primavera dell'Inter, mi sono trasferito in Olanda. Ho commesso un errore, non sarei dovuto andare all'estero. La Lazio? Dovremo dare il 110%, sarà una gara durissima in uno stadio meraviglioso".