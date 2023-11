Carmine Nunziata perde Gaetano Pio Oristanio per i due prossimi impegni di qualificazione a Euro 2025 questo giovedì con San Marino a Serravalle e martedì prossimo contro l'Irlanda a Cork. Il trequartista del Cagliari ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana Under 21 per infortunio.