(classe 2002, in prestito dall'Inter) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono arrivato nel settore giovanile nerazzurro a 13 anni, avevo finito la terza media. All'inizio è stata dura. Normale, a 13 anni, venendo da lontano e da un calcio meno intenso e fisico. Poi mi sono abituato, anche grazie ai genitori. Nasco trequartista. Ma posso fare più ruoli, seconda punta, esterno. Oggi devi adattarti a fare più cose. A me piace la conduzione palla al piede"., mi sta completando. E' bravo ad analizzare partita e avversario, entri in campo pronto e ti fa giocare sereno.I due anni al Volendam sono stati un'esperienza bellissima. Ausilio e Baccin mi prospettarono questa possibilità. Venivo dalla Primavera. Ne parlai con Mulattieri che c'era stato. Ho trovato un gruppo pure lì e questo ci ha aiutato a salvarci. Ero conAvevo la maglia numero 10, amo il 10. In Under 21 ce l'ho, a Cagliari è di Viola e ho il 19"."Domenica ho segnato il mio primo gol in Serie A, un'emozione indescrivibile. La cosa più importante è che da lì è partita la nostra straordinaria rimonta da 0-3 a 4-3 col Frosinone. Ora penso a battere il Genoa col Cagliari. Davvero,, una città bella, col mare. In Under 21 devo tanto a Nunziata, il primo a convocarmi con l'Under 17. Professionale e umano, tiene molto all’atteggiamento".