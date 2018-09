Nessun rinnovo prima di gennaio: è questa la strategia decisa dal Cagliari per motivare i propri giocatori. Come spiega il Corriere dello Sport, con otto giocatori in scadenza di contratto (Sau, Dessena, Andreolli, Cigarini, Srna, Pisacane, Padoin e Rafael), il club non ha intenzione di dare certezze prima del nuovo anno: resterà in rossoblù solo chi sarà davvero motivato e lo avrà dimostrato in campo.