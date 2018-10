Nuova seduta di allenamento per il Cagliari questa mattina al Centro Sportivo di Assemini. Dopo una breve attivazione a secco ed una serie di esercitazioni tecniche a coppie, la squadra è stata impegnata in un lavoro offensivo e difensivo in vista della gara di domenica col Chievo. In chiusura di seduta, esercitazioni di cross e tiri in porta.



Differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis. A riposo Pajac, per una botta al polpaccio rimediata in allenamento. Domani mattina si terrà una nuova seduta. Alle ore 12.15 il mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare il match contro il Chievo.