Cagliari - Palermo 2-1 (tempi regolamentari 0-0)



Marcatori: 10' p.t.s Dossena (C), 15' s.t.s Soleri (P) +2, 15' s.t.s +4 Di Pardo (C)



Assist: 10' p.t.s Viola (C), 15' s.t.s +2 Mancuso (P), 15' s.t.s +4 Luvumbo (C)



Cagliari (4-4-2): Radunović; Augello, Dossena, Obert, Zappa; Azzi (13' s.t Luvumbo), Makoumbou (40' s.t Viola), Sulemana, Nández (13' s.t Deiola); Oristanio (40' s.t Di Pardo), Pavoletti (40' s.t Shomurodov). All. Ranieri



Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Ceccaroni, Marconi, Lucioni, Mateju; Gomes (1' p.t.s Damiani), Stulac (18' s.t Saric), Vasic (30' s.t Segre); Di Mariano (25' s.t Valente), Brunori (13' p.t.s Soleri), Insigne (25' s.t Mancuso). All. Corini



Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 11' p.t Gomes (P), 32' p.t Oristanio (C), 28' s.t Vasic (P), 44' s.t Dossena (C)