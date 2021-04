Cagliari-Parma 4-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 5' p.t Pezzella (P), 30' p.t Kucka (P), 39' p.t Pavoletti (C), 14' s.t Man (P), 21' s.t Marin (C), 45' s.t +2 Pereiro (C), 45' +5 Cerri (C)



Assist: 30' p.t Cornelius (P), 39' p.t Carboni (C), 45' +5 Pereiro (C)



Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani (19' s.t Pereiro), Godin, Carboni; Zappa (12' s.t Lykogiannis), Duncan (19' s.t Simeone), Nainggolan, Marin, Nandez (42' s.t Cerri); Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici



Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (15' s.t Busi), Osorio, Bani, Pezzella (32' s.t Dierckx); Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka (1' s.t Mihaila), Cornelius (27' s.t Pellè), Man (26' s.t Valenti) All. D'Aversa



Arbitro: Paolo Valeri di Roma2



Ammoniti: 24' p.t Pezzella (P), 30' p.t Marin (C), 1's.t Duncan (C), 12' s.t Kurtic (P), 35' s.t Nandez (C), 38' s.t Nainggolan (C)