: qualche buona uscita e nulla più. Incolpevole sul gol subito.: giornata volta alla fase difensiva, dove compiere una gara di assoluta attenzione:partita di controllo senza nessuna difficoltà.: nel primo tempo lo salva il VAR ma nel secondo si perde totalmente Leoni nel gol che riapre il match. Per il resto non si fa superare facilmente.: il gol ospite nasce sulla sua fascia, peccato, sino al momento è stata una partita oltre la sufficienza.: non perde il ritmo di gioco, recupera palloni e detta anche i tempi di gioco.

(dal 39' s.t).: propizia il gol del vantaggio con una spizzata. A centrocampo fa la "voce grossa".(dal 39' s.t).: un vero e proprio pericolo per la difesa gialloblù. Le sue discese stanno diventando sempre più incisive.(dal 23' s.t: ciao piacere Florinel Coman. Entra e con una bordata da fuori area si presenta ai nuovi tifosi. Tiro da tre punti): difende qualche pallone e prova qualche lancio in profondità. Non riesce però ad impostare il gioco come vorrebbe.(dal 9' s.t: il suo ingresso porta vivacità ed imprevedibilità).

: avrebbe meritato mezzo punto in più soprattutto per il secondo tempo ma paga l'errore di non aver messo in mezzo un pallone che avrebbe chiuso prima la partita.per lui il solito lavoro "sporco". Non va in gol ma tiene palle, fa a sportellate e fa salire la squadra.(dal 39' s.t).: vincere non era importante, era fondamentale. Trova tre puni in uno scontro salvezza di vitale importanza. Nel momento giusto inserisce Coman che lo ripaga nel migliore dei modi.: fatica a tenere la palla tra le mani, mostrando qualche insicurezza di troppo.

: dalle sue parti Felici prima e Coman dopo passano senza farsi troppi problemi.: abbassa la testa quando non deve, mandando con la schiena nella propria porta il gol del vantaggio rossoblù.: riaccende le speranze dei ducali con il suo primo gol in Serie A.(dal 45' s.t +1).: primo tempo sufficiente, poi subisce le discese di Zortea.: non prende l'iniziativa in fase di costruzione.(dal 13' s.t: tenta di farsi sentire in mezzo al campo ma senza successo).: metronomo del centrocampo ospite. Tiene in piede la squadra per tutta la gara.

corre da una parte all'altra del campo di gioco, spesso però con troppa irruenza. Non sufficiente la sua prima gara da titolare in Serie A.(dal 13' s.t: rispetto ai compagni di reparto ha maggiore spirito di iniziativa).: prova a farsi vedere con qualche giocata ma non impensierisce mai la difesa di casa.: mai dentro la gara, spesso fuori dal gioco e mai propositivo in fase d'attacco.(dal 1' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti del gioco. Lontano parente del vero Man).: lotta per mezz'ora, poi dopo uno scontro di gioco lascia il campo per un problema al ginocchio.

(dal 30' s.t: entra, trova un gol - annullato dal Var - e trova l'assist che riapre il match).: settima partita senza vincere, un altro scontro salvezza perso. La situazione preoccupa sempre di più. Altra contestazione dei tifosi in arrivo?