Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato nel prepartita della gara contro l'Atalanta del futuro di Walter Mazzarri:



PROGETTO - "Abbiamo iniziato un progetto, con il mister, che è partito da pochissimo. Da qui alle otto gare che ci separano dalla sosta natalizia avrà tutto il tempo per capire quali sono i giocatori che meritano di essere nel Cagliari, di vestire questa maglia. È pesante perché rappresentiamo un territorio, un'isola, ma è anche un onore. Lui ha la possibilità di scegliere, di far capire ai giocatori che non se la sentono di cambiare squadra a gennaio. Da lì si determinerà il nostro mercato".