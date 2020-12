Paura per Gigi Riva, ma fortunatamente nulla di grave. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella notte il presidente onorario del Cagliari è caduto nella sua abitazione nel quartiere di San Benedetto: qualche escoriazione e un lieve trauma facciale, Rombo di Tuono è stato subito soccorso dall'intervento del personale sanitario arrivato in ambulanza e ha preferito restare a casa senza ulteriori accertamenti in ospedale, non indispensabili viste le condizioni non preoccupanti. Il figlio Nicola ha poi rassicurato su Facebook: "Papà sta bene, ringraziamo tutti per i tantissimi messaggi ricevuti e per la vicinanza mostrata. Per fortuna comunque è stato solo un grande spavento".