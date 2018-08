Ha parlato al 45' Pavoletti, autore del gol, a Sky Sport: "Non sono contento perché potevamo essere due a zero. Meglio così, perché rientriamo più cattivi. La vogliamo chiudere e non ci dobbiamo addormentare come contro l'Empoli. L'atteggiamento è tutto e ad Empoli siamo partiti timorosi, oggi siamo cattivi vogliamo fare battaglia. Mancano ancora quarantacinque minuti".