Al termine del ko contro lo Spezia, Leonardo Pavoletti ha parlato a Sky: "E' un momento difficile, ma il Cagliari ha valore. In questo periodo abbiamo tirato fuori tante cose buone: è un bello schiaffo che non meritavamo, ma dobbiamo essere uomini. Sono convinto che ci possiamo salvare, ma dobbiamo fare qualcosa in più soprattutto come atteggiamento, senza buttare via la partita. Con la qualità che abbiamo, riusciamo a ribaltarla".



SUL GOL SBAGLIATO DA SIMEONE - "Non ne abbiamo parlato, io l'ho visto dalla tribuna. Non è mai facile, si possono sbagliare. Mi spiace molto. Poi loro hanno colpito male il pallone e hanno radooppiato...".



SUL MOMENTO - "Dobbiamo trovare la leggerezza di giocare alcune partite: l'avevamo preparata bene, magari eravamo troppo carichi. Alla lunga anche un punto fa la differenza, dobbiamo crescere come mentalità".