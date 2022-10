E' capitan Leonardo Pavoletti a presentarsi nella sala stampa della Domus Arena per commentare il pesante KO interno (1-4) subito dal Cagliari contro il Venezia: "Credo che nel primo tempo sia stata una gara aperta a qualsiasi risultato - ha detto l'attaccante ai microfoni di CagliariNews24.com - Il secondo tempo è difficile, abbiamo preso un gol e ci può stare, ma abbiamo perso coraggio e autostima pagando ogni errore commesso. Per fare qualcosa di importante dobbiamo capire che per vincere dobbiamo essere anche brutti, fare un fallo in più o sbattere il pallone fuori. Oggi dovevamo vincere, ma per quanto visto in campo anche un punto non sarebbe stato male. Oggi primo bivio del campionato, non siamo ancora pronti e dobbiamo svegliarci subito. Dobbiamo capire di essere una buona squadra altrimenti sarà un campionato al di sotto del nostro livello".