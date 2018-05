Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha commentato la stagione appena conclusa e ha parlato del suo futuro in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.



Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto soddisfatto, non solo per me perché se avessi realizzato undici gol e poi la squadra fosse retrocessa, il campionato avrebbe avuto un sapore molto diverso. Ho sempre cercato una squadra dove poter stare a lungo e della quale poter diventare un simbolo. Ad agosto il Cagliari mi ha proposto questo e io ho scelto di esserci. Poi, si sa, nel calcio si vive alla giornata e per questo non faccio promesse perché non dipende solo da me".