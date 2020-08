Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, rientrato ieri in campo, contro il Milan, dopo una doppia rottura del crociato, affida i suoi pensieri al sito ufficiale del club sardo: "Oggi penso di essere stato più contento di quando ho esordito in Serie A. Era difficile immaginare di riuscire a rientrare nello stesso campionato dopo due rotture del legamento crociato, sono felice ed emozionato di essere riuscito a giocare anche pochi minuti, seppur in uno stadio vuoto. Ringrazio i compagni e anche i giocatori del Milan per gli applausi che mi hanno riservato al momento dell'ingresso in campo. Non avevo la condizione per giocare una partita vera, riassaporare il campo mi dà fiducia in vista del futuro, non andrò in vacanza perché devo ancora lavorare. Per l'inizio della preparazione conto di essere pronto a tornare a tutti gli effetti in gruppo. Mi è mancato molto vivere lo spogliatoio, essere partecipe pienamente del progetto, sono cose importantissime per un calciatore. La mia fortuna è stata quella di aver riprogrammato il mio recupero al meglio dopo la ricaduta, lavorando anche al Poetto e in alcuni momenti divertendomi nonostante le difficoltà del momento e la durezza degli esercizi. L'importante è non mollare e lavorare per tornare quanto prima, nel migliore dei modi, a fare ciò che più amo"