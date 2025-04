Getty Images

Cagliari, Pavoletti goal: da quando non segnava e da quando non giocava titolare

Gianluca Minchiotti

6 minuti fa



Leonardo Pavoletti al 30' segna il goal dell'1-0 del Cagliari sul campo dell'Hellas Verona, nel match valevole per le 34esima giornata di Serie A. Pavoletti supera Montipò con un tocco ravvicinato su un traversone di Luvumbo bucato dalla difesa dell'Hellas. Per l'attaccante del Cagliari, attaccante classe 1998, si tratta della seconda rete in questa stagione (la prima il 22 dicembre 2024, contro il Venezia). Pavoletti non partiva titolare del Cagliari da un anno e mezzo, dal dicembre 2023.



Il match - Verona-Cagliari, 34esima giornata di Serie A. Il Verona di Paolo Zanetti ospita il Cagliari di Davide Nicola, in uno scontro diretto che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Prima del fischio d'inizio, la classifica vede il Verona 14esimo con 32 punti e il Cagliari 16esimo con 30. Nelle ultime cinque partite, gli scaligeri hanno raccolto una sconfitta, tre pareggi e una vittoria (il 15 marzo in casa dell'Udinese), mentre i sardi hanno rimediato tre sconfitte, un pareggio e un successo (il 30 marzo in casa contro il Monza). Oggi al Bentegodi fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Abisso.