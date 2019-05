Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato al sito ufficiale del club sardo della stagione che ha vissuto e del rapporto con i tifosi.



Queste le sue parole: "Siamo dispiaciuti per non avere chiuso il campionato come avremmo voluto. Perdere in casa è sempre brutto: non siamo stati abbastanza bravi e l’Udinese ci ha punito. Peccato, questo però non toglie che ci siamo meritati la salvezza conquistata in anticipo. Sul piano personale poi è stata una grande annata, sono riuscito a segnare e a fare gioco per la squadra".



PREGI E DIFETTI DELLA STAGIONE - "Abbiamo dimostrato che quando abbiamo la testa giusta possiamo fare paura a tutti. Ogni tanto andiamo incontro a delle pause, soprattutto dal punto di vista mentale. La classifica poteva essere migliore, ma abbiamo comunque fatto meglio dello scorso campionato: oltre ad avere ottenuto la salvezza, la squadra ha anche mostrato una buona qualità di gioco".



SUI TIFOSI - "Durante il brutto periodo tra gennaio e febbraio siamo stati bravi a continuare nel nostro cammino, senza fasciarci la testa. Ringraziamo tutti i tifosi che ci sono stati vicini e ci hanno incoraggiato sino all’ultima giornata".