Dopo aver preso Ionita, il Benevento pensa a un altro calciatore del Cagliari: l'attaccante Pavoletti. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il ds Foggia continua a monitorare Gervinho (Parma) e Lapadula (Genoa). Tornando ai sardi, nello staff tecnico di Di Francesco non ci sono più i due preparatori dei portieri della scorsa stagione: Antonello Brambilla, che ha firmato per il Watford, e Walter Bressan.



Al Crotone piace il centravanti del Brescia, Alfredo Donnarumma. In difesa il nome al vaglio è quello di Kamil Pestka, 21enne terzino polacco del Cracovia. La pista per il centrocampo porta a Luca Cigarini, in uscita dal Cagliari e sul quale c'è anche il Parma. ​Il ribaltone sulla panchina da D'Aversa a Liverani può mettere sul mercato in uscita Kucka e Bruno Alves oltre a Gervinho.