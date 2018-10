Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, parla a Sky Sport dopo della sua squadra sul campo della Fiorentina, un 1-1 nel quale Pavoletti ha messo la sua firma: "Il gol più bello l'ho segnato ieri per le emozioni che mi ha dato la nascita di mio figlio. Il bello del calcio è anche questo, oggi mi sono sentito molto più leggero. Forse mi ci voleva la nascita di un figlio per tornare a fare gol di piede. Siamo stati bravi oggi".



Su Barella:

"Per ora ce lo teniamo stretto, speriamo rimanga a lungo con noi. Il suo talento lo vediamo ogni giorno in allenamento".