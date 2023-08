Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari parla ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 con il Torino: "Abbiamo dato prova di essere una squadra che ha mentalità e personalità al di la delle qualità tecniche e tattiche. Devi lottare per ogni centimetro. Abbiamo cancellato la promozione come ci ha chiesto il mister e ci ha preparato dal primo giorno alla Serie A. Con una squadra così giovane fare un punto a Torino è davvero bello. Ritrovare la Serie A? La scorsa stagione in Serie B mi ha fatto ritrovare la fame che magari avevo un po' perso negli anni precedenti".