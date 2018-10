Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari, in gol contro il Chievo Verona, parla a margine del Premio Ussi Sardegna del momento d’oro che sta vivendo: “La Nazionale? Ci spero, è un sogno. La convocazione sarebbe la conseguenza di quanto sto facendo con il Cagliari, l’importante è fare tanti gol. Ma non è un problema se Mancini non dovesse chiamare”:





SULLA JUVENTUS - “Giocare contro la Juve allo Stadium ha sempre un grande fascino, dovremmo essere bravi ad affrontarli con la mentalità giusta, non pensando di partire già battuti. Qua, quest’anno, si respira un’aria diversa, proviamo a imporre il nostro gioco ovunque”.